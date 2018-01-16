Новый инвестпроект подписан литовской компанией-инвестором и Климовичским районом

16 Января 2018 07:12

За полтора года здесь обязуются построить завод по производству мяса индейки полного цикла. Начиная от выращивания до углубленной переработки. Его максимальная мощность составит почти 15 тысяч тонн продукции в год. При общем объеме инвестиций - около 50 миллионов рублей. Производство даст свыше 100 новых рабочих мест району. Инвестора привлекли льготные условия ведения бизнеса в юго-восточных районах.

Виктор Некрашевич, зампредседателя Могилевского облисполкома: "Порядка 30 ферм по выращиванию молодняка и перерабатывающее предприятие именно по глубокой переработке своей продукции. Это эксклюзивная продукция - и полуфабрикаты, и продукция копчения".

По мнению специалистов, открытие такого производства даст новый импульс для развития юго-восточного района.