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Новый инвестпроект подписан литовской компанией-инвестором и Климовичским районом
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16 Января 2018 07:12

Новый инвестпроект подписан литовской компанией-инвестором и Климовичским районом

За полтора года здесь обязуются построить завод по производству мяса индейки полного цикла. Начиная от выращивания до углубленной переработки. Его максимальная мощность составит почти 15 тысяч тонн продукции в год. При общем объеме инвестиций - около 50 миллионов рублей. Производство даст свыше 100 новых рабочих мест району. Инвестора привлекли льготные условия ведения бизнеса в юго-восточных районах.

Виктор Некрашевич, зампредседателя Могилевского облисполкома: "Порядка 30 ферм по выращиванию молодняка и перерабатывающее предприятие именно по глубокой переработке своей продукции. Это эксклюзивная продукция - и полуфабрикаты, и продукция копчения".

По мнению специалистов, открытие такого производства даст новый импульс для развития юго-восточного района.  

  

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