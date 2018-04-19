Новый Embraer "Белавиа" приземлился в Минске

19 Апреля 2018 19:09

12 тысяч километров на одном дыхании. Сегодня в Национальном аэропорту Минск приземлился Embraer-175 с завода в Бразилии.

Самолет в новой ливрее "Белавиа" пополнит флот авиакомпании и станет одним из первых в обновленной линейке. Лайнер рассчитан на 76 пассажиров: 12 мест в бизнес- и 64 в экономклассе. В первый рейс новичок отправится в следующий вторник.

Анатолий Гусаров, гендиректор авиакомпании "Белавиа": "Сегодня цены на авиационное топливо продолжают расти, естественно, это финансовую нагрузку на авиакомпанию увеличивает, но при экономии топлива удается сохранить тот уровень, который есть. А за счет других принимаемых мер и продолжить коммерческую политику "Белавиа" по снижению тарифов".

Новый самолет планируют использовать почти на всех рейсах маршрутной сети. Уже через неделю "Белавиа" откроет прямые рейсы в Ростов-на-Дону и Казань. До 2021 года авиапарк компании обновят полностью. Уже в мае - июне в Минск прибудут еще два судна Embraer-195.