Новый экопроект реализуется в Пуховичском районе

16 Января 2018 18:02

Бороться со стихийными свалками и перерабатывать устаревшую бытовую технику - на это направлен новый экопроект, который сейчас реализуется в Пуховичском районе. Сегодня, в рамках зеленой инициативы, в Марьиной Горке состоялась торжественная передача коммунальной техники в районную коммунальную организацию. В проект по улучшению системы обращения с отходами активно включаются и школьники Пуховичского района. Надежда Сербиненко - с подробностями.

Ученик 4 класса Елизар Адашкевич к раздельному сбору мусора нашел творческий подход. На конкурс рисунков на экотематику он прислал осьминога, который заботится об окружающей среде. Идею оценили. Работа юного художника стала логотипом районного проекта по поощрению к раздельному сбору отходов.

Сегодня в Марьиной Горке подвели итоги творческого конкурса. Дети со всего района присылали свои рисунки на экологическую тематику, и 12 лучших стали иллюстрациями для нового календаря.

Проект по совершенствованию обращения с отходами в Пуховичском районе финансово поддерживает Евросоюз. Так, сегодня состоялась торжественная передача коммунальной техники.

Сегодня, благодаря экопроекту Евросоюза, в Пуховичском районе появилась и новая техника - микроавтобус и бульдозер. Для коммунальной организации района. Ликвидировать стихийные свалки и утилизировать устаревшую бытовую технику в сельской местности.

За последний год Пуховичский район еще больше приблизился к статусу "зеленого". Установлены контейнеры для переработки органических отходов, информационные билборды. И все же большую работу еще надо проводить с местным населением - поощрять сортировать мусор и не хранить старые электроприборы на участках.

В 2018 году в Пуховичском районе будут реализованы новые экологические проекты. Один из них - новый полигон по сортировке мусора.