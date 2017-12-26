Новые возможности Оршанского льнокомбината

25 Декабря 2017 21:21

Целый ряд новых возможностей открылся перед Оршанским льнокомбинатом после масштабной модернизации. Здесь установлено самое современное оборудование. Обновление предприятия проходило в несколько этапов: требовалась замена не только станков, но и системы тепло-, водоснабжения, вентиляции. Новую жизнь вдохнули и в фабрику номер два: здесь работает более тысячи человек. Комплексное обновление позволило снизить себестоимость продукции, а качество при этом стало только лучше. Свои разработки для модернизированного комбината предлагают и студенты Витебского технологического университета. Марина Романовская продолжит.

Ткач Алла Сулимова на льнокомбинате работает двадцать лет. Пошла по стопам матери. Вспоминает: раньше, для того чтобы задать всего лишь один параметр, уходило много времени. Сейчас всю сложную работу выполняет интеллектуальный станок. Умное оборудование даже знает, когда можно прерваться на отдых. Выполнив, естественно, до этого всю работу.

Модернизация на Оршанском льнокомбинате проходила в несколько этапов. Обновлений требовало не только оборудование, но и системы тепло-, водоснабжения, вентиляции. Новую жизнь вдохнули и в фабрику номер два: она на предприятии самая крупная. Здесь работают более тысячи человек.

Светлые просторные цеха, современное оборудование и станки. Так выглядит Оршанский льнокомбинат после модернизации. Комплексное обновление, отмечают специалисты, позволило снизить себестоимость продукции, а качество - значительно улучшить.

Новые станки универсальные. Они позволяют выполнять даже самый сложный рисунок. И это далеко не единственный плюс. Эта мини-скатерть сделана из короткого волокна - еще несколько лет назад сырье пошло бы на мешковину или упаковочную ткань. После модернизации возможностей стало в разы больше – станки позволяют выпускать настоящие шедевры.

Свои ноу-хау для модернизированного комбината предлагают и студенты Витебского государственного технологического университета. Декан факультета дизайна и моды Наталья Акиндинова не сомневается: высокопроизводительное оборудование подразумевает быструю смену дизайна. В разработке уже целый ряд проектов.

Всех секретов в университете не раскрывают. Но на кафедре уверяют: разработки – высокого научного уровня. Прорабатывается и новый дизайн продукции. Здесь готовы даже к созданию имиджевых вещей, которые рассчитаны на самого требовательного покупателя.