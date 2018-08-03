В скором времени в Минской области будет первый миллион тонн зерна. Работа на полях идет планомерно, днем обрабатывается свыше 5 % площадей, более половины убрано!

Всего намолочено 778 000 тонн. Южные районы - в лидерах.

На первом месте по намолотам остается Слуцкий район: его вклад в общий каравай - 86 000 тонн. За ним идут хлеборобы из Несвижского - у них более 80 000. В Копыльском районе намолочено 65 000 тонн зерна.

Самый урожайный по-прежнему Несвиж - 45 центнеров с гектара. В тройке лидеров также Минский и Дзержинский районы - здесь примерно 42 центнера с гектара.

И новые рекордсмены на жатве! В Несвижском районе уже четыре экипажа преодолели границу намолота две тысячи тонн. Лидирует экипаж комбайнера Сергея Войняка - его урожай сейчас 2200. Несвижский район в этом году - лидер уборочной в центральном регионе, осталось убрать примерно десять процентов площадей.

В Слуцком районе также на днях появятся первые экипажи-двухтысячники. А в Любанском районе сегодня поздравляют первых тысячников.