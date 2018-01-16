Экономика
16 Января 2018 15:19
Новые правила проведения тепловой модернизации жилья могут начать действовать в этом году
Новые правила проведения тепловой модернизации жилья во время капитального ремонта могут начать действовать уже в этом году. Сейчас проект указа на стадии согласования. Согласно действующему закону, зданию должны возвращать тепловые способности, которые он потерял с момента возведения. Сегодня эти нормы стали более строгими: новые правила позволят сделать все дома одинаково теплыми. Часть расходов на работы оплачивают жильцы дома.
Повысить уровень экономии планируется и посредством замены ламп накаливания на светодиодные. В зданиях, где уже произошла такая замена, энергопотребление снизилось почти на сорок процентов. За прошедший год в столичных домах обновили свыше ста двадцати тысяч осветительных приборов.
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