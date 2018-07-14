Новая железнодорожная нить "Шелкового пути"

На станции "Колядичи" встретили первый грузовой поезд из китайского города Чунцин. Это 41 контейнер с современными IT-товарами и одеждой. Состав прибыл в Беларусь всего за 12 дней вместо двух месяцев морского пути. Руководство китайского города уже предложило и проект создания совместного логистического хаба в Минской области. Товары здесь будут сортировать для дальнейшей переправки в ЕС и Россию. Для справки: всего из Китая в направлении Европы ежегодно следует почти 300 тысяч составов. Этот поезд в обратный путь повезет белорусские товары.

И сегодня в Беларуси стартовали Дни культуры города Чунцин. В художественной галерее Михаила Савицкого разместили уникальную выставку. На десятках картин запечатлены виды современного Чунцина.