Необоснованно высокие цены на лекарства зарубежные и отечественные на контроле

Предлагается новый механизм - регистрировать отпускную стоимость от производителей. Методику прописывают в указе. Ведь стоимость на медпрепараты существенно влияет и на индекс потребительских цен, значит, на общий рост в копилке всех товаров. Завизированная предельная цена для входа и продаж на рынок как раз станет гарантом того, что она не будет меняться. Эти подходы поддержаны госорганами, бизнес-союзами и представителями белорусских и международных фармацевтических производителей. Кому, собственно, и продавать, и покупать по новым правилам. О работе на рынке лекарств по-новому - наш корреспондент Светлана Лукьянюк.

Цены на лекарства - тема, пожалуй, самая обсуждаемая после цен вообще. И если надбавки от розницы законодательно у нас регулируются, суть - чем выше стоимость отпускная, тем ниже надбавка, то вот эта самая цена от производителя только на уровне договоров и уговоров. А они не всегда слышатся и выполняются. При этом на закупку лекарств тратятся огромные деньги из госказны.

Чтобы избавится от непредвиденных скачков, а где-то даже от нынешней дороговизны, разработали новый механизм. Он как раз призван урегулировать изначальную цену входа на наш рынок. И главное, что она не будет меняться.

Четыре месяца назад создали рабочую группу во главе с МАРТ и Минздравом. Пригласили и производителей, и тех, кто представляет интересы иностранных экспортеров. По максимуму учли предложения каждого и пришли к консенсусу.

Суть нового механизма от регулятора — сдержать завышенные аппетиты отдельных производителей. Но здесь важно найти баланс. Чтобы опробовать новый подход, взяли пока только две группы лекарств. Это для лечения онко- и сердечно-сосудистых заболеваний. В итоге в этом перечне около 40 наименований. Ведь сегодня ни для кого не секрет, что в соседних странах цены на некоторые медпрепараты значительно ниже, чем у нас. Как раз чтобы сделать их доступными для своих пациентов, предлагаются новые подходы.

Их обсудили на экспертном совете при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли и единогласно поддержали и профсоюзы, и ассоциации производителей, и бизнесмены. Детально пока перечень лекарств не оглашается, но говорят, что они широкого спроса. А значит, баснословные цены на них существенно бьют по кошельку многих. Ведь сегодня именно сердечные и раковые заболевания вверху списка причин смертности. Значит, спрос на препараты по их лечению велик.

МАРТ и Минздрав утвердят методику расчета предельных отпускных цен. Здесь в поле зрения в первую очередь стоимость препарата в странах ЕАЭС, также Польше, Литве, Болгарии и Чехии.

Также учитываются стоимость сырья, материалов, издержки и курс валюты страны-производителя к нашему рублю. Проверкой перечня документов займется Минздрав, а вот обоснованность цены от производителя своего и зарубежного оценит антимонопольное ведомство.

Регистрация займет не более двух месяцев. Но это для фармкомпаний не преграда. Наоборот, новый подход - шаг к рынку международных стандартов. Ведь по таким правилам работают многие страны, зарубежный экспортер с ними знаком.

Изменить зарегистрированную цену, согласно новым подходом, будет можно, но только в исключительных случаях. Если взлетела, скажем, стоимость сырья либо изменился курс страны-производителя к нашему рублю. Что, конечно, просчитают. Все это прописали в проектах указа и постановлении Совмина. За документы проголосовал весь экспертный совет.