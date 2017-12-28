В Беларуси начали разрабатывать критерии оценки степени риска для проведения выборочных проверок

27 Декабря 2017 21:21

Не исключено, что на экономические итоги этого и последующих лет повлияет, в том числе, и решение о сокращении контрольной деятельности. Как теперь ее строить - обсуждали сегодня на первом заседании межведомственного совета по контрольной и надзорной деятельности Комитета госконтроля. Среди главных вопросов – критерии оценки степени риска. Они станут основанием для включения предприятий в план выборочных проверок. Такие критерии необходимо разработать всем госорганам, имеющим право осуществления контроля. Их рассмотрит и утвердит к 1 февраля специальная комиссия. Заседания межведомственного совета планируется проводить раз в полугодие.