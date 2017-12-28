Экономика
27 Декабря 2017 21:21
В Беларуси начали разрабатывать критерии оценки степени риска для проведения выборочных проверок
Не исключено, что на экономические итоги этого и последующих лет повлияет, в том числе, и решение о сокращении контрольной деятельности. Как теперь ее строить - обсуждали сегодня на первом заседании межведомственного совета по контрольной и надзорной деятельности Комитета госконтроля. Среди главных вопросов – критерии оценки степени риска. Они станут основанием для включения предприятий в план выборочных проверок. Такие критерии необходимо разработать всем госорганам, имеющим право осуществления контроля. Их рассмотрит и утвердит к 1 февраля специальная комиссия. Заседания межведомственного совета планируется проводить раз в полугодие.
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