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Нацбанк прогнозирует снижение ставки рефинансирования к концу года до 9,5%
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24 Января 2018 17:01

Нацбанк прогнозирует снижение ставки рефинансирования к концу года до 9,5%

2017 стал рекордным по темпам падения, ставка снижалась 8 раз, сейчас она на уровне 11 %.

Что касается снижения ставок по кредитам, то оно составит не более одного процента. Об этом заявили сегодня на заседании Республиканского клуба директоров с участием представителей госорганов, бизнесменов и руководителей предприятий.

  

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