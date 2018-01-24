Нацбанк прогнозирует снижение ставки рефинансирования к концу года до 9,5%

24 Января 2018 17:01

2017 стал рекордным по темпам падения, ставка снижалась 8 раз, сейчас она на уровне 11 %.

Что касается снижения ставок по кредитам, то оно составит не более одного процента. Об этом заявили сегодня на заседании Республиканского клуба директоров с участием представителей госорганов, бизнесменов и руководителей предприятий.