Намолот по стране на сегодня уже почти 4 миллиона 200 тысяч тонн зерна

Уборочная кампания продолжается в стране. Намолот на сегодня уже почти четыре миллиона 200 тысяч тонн зерна.

Лидер уборочной - Минская область: здесь собран миллион 93 тысячи тонн. По темпам первый - Брестский регион. Неубранными здесь остаются менее 10 % площадей. Почти 806 тысяч тонн нового урожая намолочено аграриями Гродненской области. Гомельский регион собрал 428 тысяч тонн хлеба. Больше половины площадей убрано в Витебской и Могилевской областях. Средняя урожайность по стране на сегодня - 27,3 центнера с гектара.