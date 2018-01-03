Налоговые преференции Министерство антимонопольного регулирования и торговли закрепило 345-м указом

3 Января 2018 07:09

Уже сегодня, в первый рабочий день, предприниматель может прийти с заявлением в местный исполком и, собственно, начинать работать. Определяли те самые льготные территории местные власти. В итоге в этом списке более 15 000 белорусских деревень.

Больше всего сел, где ждут людей с инициативой, - в Гродненской области. Почти стопроцентный охват. Далее идет Витебщина -около 90 процентов. Гомельская область - 70 %. Столько же и на Брестчине. Примерно 60 процентов на Могилевщине. И только 8 процентов - от столичного региона.

В списке льготных земель и 66 малых городов. Больше всего на Витебщине - 23. После идут Гомельская и Гродненская области. И менее десятка - на Брестчине, Могилевщине и Минщине.

В этих городах бизнесменам за базовую в месяц разрешат открыть мастерские и кафе, но не магазины. Юрлица освобождают от НДС, налога на недвижимость, земельного налога и аренды за землю. Работают и платят только налог на прибыль - 6 процентов.