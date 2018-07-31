На Витебской гидроэлектростанции прошла церемония закрытия контракта по строительству объекта

Генеральным подрядчиком выступала Китайская национальная корпорация по электроэнергии. За год станция способна вырабатывать более 130 миллионов киловатт-часов. Этого достаточно, чтобы обеспечить энергией, например, весь Витебский район.

Михаил Лузин, гендиректор РУП "Витебскэнерго": "У нас в контракте был предусмотрен один год гарантийного периода. В этот период мы совместно с нашими китайскими коллегами вместе учились, как правильно эксплуатировать ГЭС: как в зимнем периоде, как в условиях паводка - весеннего, осеннего".

В Витебской области на реке Западная Двина предусмотрено строительство целого каскада гидроэлектростанций. Уже работает Полоцкая ГЭС. Идет поиск инвестора для возведения гидроузла в районе Бешенковичей.