На сегодня в Беларуси собрано 2 миллиона 311 тысяч тонн нового урожая

Лидирует по темпам и намолоту Брестский регион. Здесь освоено уже 70 процентов площадей и намолочено почти 700 тысяч тонн зерновых. Полумиллионный рубеж преодолели Гродненская и Минская области. Аграрии Гомельщины собрали 217 тысяч тонн хлеба. Из-за хорошей погоды активизировались Витебская и Могилевская области. За последние дни цифры намолота пошли в рост. Средняя урожайность по стране 28,8 центнера с гектара.

К уборочной подключились и белорусские военные. Аграриям помогают свыше сотни солдат. Они работают в Минской, Могилевской и Витебской областях.