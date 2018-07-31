На сегодня в Беларуси собрано 2 миллиона 311 тысяч тонн нового урожая

31 Июля 2018

Лидирует по темпам и намолоту Брестский регион. Здесь освоено уже 70 процентов площадей и намолочено почти 700 тысяч тонн зерновых. Полумиллионный рубеж преодолели Гродненская и Минская области. Аграрии Гомельщины собрали 217 тысяч тонн хлеба. Из-за хорошей погоды активизировались Витебская и Могилевская области. За последние дни цифры намолота пошли в рост. Средняя урожайность по стране 28,8 центнера с гектара.

К уборочной подключились и белорусские военные. Аграриям помогают свыше сотни солдат. Они работают в Минской, Могилевской и Витебской областях.

Теги:

#Уборочная 2018

Читайте также

Популярное

Рекомендуем

Сейчас читают

24.06.2014 15:10
Италия или Уругвай

Рекомендуем

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =