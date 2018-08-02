На полях Минской области продолжается уборка зерновых

Убрана почти половина площадей. Всего намолочено чуть более 700 тысяч тонн. Наибольший вклад в общий каравай - на юге центрального региона.

На первое место сегодня вышел Слуцкий район - там самый большой намолот: 80 тысяч тонн. Следом идут хлеборобы из Несвижского - в их закромах чуть более 79 тысяч тонн. Далее - Копыльский район. Здесь аграрии намолотили 61 тысячу тонн зерна.

Самым урожайным по-прежнему остается Несвиж - там собирают более 45 центнеров с гектара. В тройке лидеров - Минский район: около 42 центнеров. В Дзержинском - примерно 40 с половиной.