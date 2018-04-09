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Перспективы развития космической отрасли обсудят во время онлайн-конференции
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10 Апреля 2018 08:07

Перспективы развития космической отрасли обсудят во время онлайн-конференции

Беларусь активно участвует в мировом процессе освоения космического пространства. Два действующих спутника уже сделали "наш" космос признанной отраслью экономики. Скоростной спутниковый Интернет, телефонная связь, телевещание, сбор информации о состоянии окружающей среды, предотвращение и контроль чрезвычайных ситуаций. А в этом году наша страна примет Международный конгресс. О перспективах развития космической отрасли сегодня пойдет речь на онлайн-конференции в Белтелерадиокомпании. Начало в полдень. Вопросы задавайте уже сейчас на tvr.by.

  

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