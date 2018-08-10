На новом участке первого городского транспортного кольца откроют движение через 9 месяцев

10 Августа 2018

На новом участке первого городского транспортного кольца - в районе улицы Люксембург - откроют движение через 9 месяцев. Сейчас строители начали укладывать асфальт на съездах с путепровода. Протяженность новой улицы составит около километра, и это позволит разгрузить центр города. Над проспектом Дзержинского активно идут и работы по возведению нового моста для машин.

Еще одну дорогу откроют в ноябре. Она свяжет улицы Володько и Асаналиева. Это позволит быстрее добираться из Ленинского района в Октябрьский. Протяженность дороги - два с половиной километра.

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