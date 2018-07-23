На белорусскую реальную зарплату можно купить больше, чем на реальную зарплату в других странах СНГ

Таковы данные исследования экспертов Высшей школы экономики России. Ученые сравнили заработок, цены, уровень инфляции и стабильность валюты в странах Содружества, в Восточной Европе, Китае и Бразилии. Выяснилось, что покупательская способность нашей зарплаты по факту 1648 долларов США. Здесь надо сразу пояснить. Столько мы бы потратили за потребительскую корзину - набор каждодневных продуктов и услуг - в Европе. Для сравнения в России эта цифра составляет 1640 долларов.

Иван Родионов, профессор Высшей школы экономики России: "В Беларуси существенная часть базовых продуктов, которые входят в набор минимальный потребительский, - это продукты местного производства. И белорусские продукты не дорогие. Хотя цена импорта близка и похожа. Поэтому за счет того, что более устойчивой была белорусская валюта, за счет того, что более мудрая политика ценообразования, вот так вот получилось. Потому что у нас в результате импортозамещения качество сыра упало вдвое, а цена выросла больше, чем падение рубля к доллару, почти в 2,5 раза. Стало хуже и дороже".

После Беларуси и России в списке по покупательской способности реальных зарплат Казахстан и Азербайджан. Значительно ниже позиции в Украине. В Восточной Европе от нас отстают Болгария и Румыния.