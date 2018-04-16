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МВФ улучшил прогноз по росту белорусской экономики
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18 Апреля 2018 12:05

МВФ улучшил прогноз по росту белорусской экономики

Такие данные приводятся в новом обзоре фонда "Перспективы мировой экономики". По прогнозам, ВВП нашей страны в этом году вырастет на 2,8%, ранее прогнозировали всего на 0,7%, в следующем - на 2,4%. Инфляция, по оценке Международного валютного фонда, составит 6%.

  

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