Экономика
18 Апреля 2018 12:05
МВФ улучшил прогноз по росту белорусской экономики
Такие данные приводятся в новом обзоре фонда "Перспективы мировой экономики". По прогнозам, ВВП нашей страны в этом году вырастет на 2,8%, ранее прогнозировали всего на 0,7%, в следующем - на 2,4%. Инфляция, по оценке Международного валютного фонда, составит 6%.
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