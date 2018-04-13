Могилевская область присоединилась к посевной кампании

13 Апреля 2018 21:33

Старт дан праздником "Засевки" прямо в поле сельхозпредприятия "Тишовка". Это традиционный ритуал хлеборобов, который, согласно поверьям, закладывает основу будущего урожая. Старинным способом при помощи плуга и лошади была вспахана первая борозда. А после, чтобы были ровные и крепкие всходы, в нее был зарыт горшочек каши. Полю поклонились хлеборобы и, как того требуют древние традиции, оставили в нем кусочек хлеба на богатый урожай.

Сразу 9 южных районов Могилевской области приступили сегодня к посевной, в том числе Бобруйский, Осиповичский и Кировский.