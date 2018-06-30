Могилев принимает десятый международный инвестфорум "Мельница успеха"

Экономический потенциал восточного региона обсуждают бизнесмены из 25 стран. В том числе - из Италии, Молдовы, Кореи, Вьетнама и Японии. Представительная делегация на форуме из Румынии - в их числе банкиры, специалисты в области сельскохозяйственного образования и переработки. В первый день форума подписано протоколов о намерениях и соглашений на сумму свыше 45 млн. долларов. Их реализация позволит создать в регионе еще с полтысячи рабочих мест.

Владимир Зиновский, министр экономики Беларуси:

"Я рад, что приходят компании не только из Российской Федерации традиционно. Литовские компании, польские. Но приходят и из дальнего зарубежья - это Южная Корея, Япония, все ближе и ближе к нам Китайская Народная Республика".

Алекс Кремер, глава представительства Всемирного банка в Беларуси:

"Интерес зарубежных инвесторов к динамично развивающейся Беларуси постоянно растет. Это связано с очень высокой репутацией государства как надежного партнера. На мой взгляд, настало лучшее время инвестиций в экономику страны".

Сегодня участники форума посетят несколько могилевских предприятий и примут участие в праздновании Дня города. Могилеву сегодня исполняется 751 год.