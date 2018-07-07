Более 20 намерений и соглашений почти на 100 миллионов долларов. Могилев подводит итоги международного инвестфорума "Мельница успеха", который в десятый раз собрал бизнесменов из стран Европы и Азии. Достигнут и ряд договоренностей в сфере туризма и образования. Андрей Ястребов - с подробностями.

Это предприятие почти 10 лет на рынке производства кабин для дорожной и строительной техники. Собирают из отечественных комплектующих - от "дворников" до фар. И под любое электронное оснащение. Не случайно, что продукцией на форуме заинтересовался и крупный производитель грузоподъемных автокранов в мире - предприятие "Зумлион-МАЗ" в Могилеве.

Кстати, стекло в таких кабинах - также могилевского производителя, который по соседству на форуме предложил свою новую модель. Для электрокаров.

Предложили могилевские производители и зарядки для таких электрокаров. Удобные и для обычных автомобилистов. С двойной розеткой.

Заинтересовать отечественных и зарубежных бизнесменов в совместных проектах, инвестициях в разработку новых технологий и продуктов - главная цель таких инвестфорумов. В этом году могилевский принимал гостей из 25 стран мира.

Тем временем конкуренты из Китая договорились построить завод по производству пиротехнических изделий и наладить производство грибов в Кричевском районе. Цена этого проекта составляет 2,5 миллиона долларов. Не отстает от Поднебесной и российский инвестор.

Румынские бизнесмены готовы создавать совместные проекты в сельском хозяйстве и предложили свой опыт, например, в производстве вина. Согласны наладить дружеские отношения и с образовательными учреждениями - задержались у стенда Белорусской сельхозакадемии. Почти на 100 миллионов долларов подписано соглашений во время форума, и это только начало, говорят бизнесмены.

Открытие белорусско-российского медицинского центра МРТ в Могилеве, строительство завода питьевой и минеральной воды в Черикове.

А еще много проектов, инвестором которых выступил облисполком, или районы. Например, строительство теплиц в Бобруйском районе. Или строительство современного бизнес-центра в Могилеве. Более 20 бизнес-договоренностей будут реализованы в ближайшее время на востоке страны.



