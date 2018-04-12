Главная>>Экономика>>Минский автозавод увеличит поставки техники в Ярославскую область России
Экономика
RSS
Минский автозавод увеличит поставки техники в Ярославскую область России
Скачать Поделиться

12 Апреля 2018 15:23

Минский автозавод увеличит поставки техники в Ярославскую область России

Минский автозавод готов увеличить поставки грузовой и пассажирской техники в Ярославскую область России. Об этом сегодня заявили на МАЗе во время рабочего визита российской делегации. Губернатор Дмитрий Миронов лично провел тест-драйв тягача и автобуса. Интерес к расширению кооперации неслучаен. Значительная часть машин МАЗ оснащена двигателями стандарта Евро-5 Ярославского моторного завода. Россиян также заинтересовали школьные автобусы и автомобили, оборудованные под мобильный офис.

Для таких стратегических партнеров как МАЗ и Ярославский моторный завод есть заинтересованность в расширении кооперации и по таким позициям, как коммунальная и спецтехника.

 

Другие новости

Экономика дня 10.04.2018 21:30 / Экономика Экономика дня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =