Минская ТЭЦ-3 продолжает масштабную модернизацию

22 Декабря 2017 08:05

Задача для объекта, который обеспечивает четверть энергетических потребностей столицы, - стать более надежным и экономичным. По словам энергетиков, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник, такое обновление позволило оптимизировать все процессы в энергосистеме Беларуси и соседних стран.

Денис Ковалев, генеральный директор РУП "ОДУ":

"Изменение в энергопотреблении происходит фактически каждую секунду, поэтому диспетчер должен оперативно среагировать и выдать управляющее воздействие на один или несколько объектов генерации нашей энергосистемы. Новая система позволяет выводить большое количество информации для удобной аналитики и своевременности принятия решений".

В целом этот год был заметным для белорусской энергетики: на Западной Двине построили Витебскую и Полоцкую ГЭС. А новая подстанция в Поставах станет ключевым инфраструктурным объектом в распределении электроэнергии БелАЭС.