Минская область в этом году планирует реализовать более 170 инвестпроектов

24 Января 2018 15:18

Общий объем иностранных инвестиций - почти 200 миллионов долларов. На юге центрального региона активно возводят Нежинский горно-обогатительный комбинат. В перспективе вложения Славкалия - 2 миллиарда долларов. Сам же Любанский район делает ставку на развитие агропромышленного комплекса, в частности, на животноводство. Кроме того, в планах на этот год и реализация социальных проектов.

Знаковой для экономического развития юга Минской области стала и модернизация Любанского рыбокомбината. Начал работу новый цех по выпуску рыбных консервов.

Пока это продукция для белорусских потребителей, но в перспективе будет выход на рынок России.