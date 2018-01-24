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Минская область в этом году планирует реализовать более 170 инвестпроектов
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24 Января 2018 15:18

Минская область в этом году планирует реализовать более 170 инвестпроектов

Общий объем иностранных инвестиций - почти 200 миллионов долларов. На юге центрального региона активно возводят Нежинский горно-обогатительный комбинат. В перспективе вложения Славкалия - 2 миллиарда долларов. Сам же Любанский район делает ставку на развитие агропромышленного комплекса, в частности, на животноводство. Кроме того, в планах на этот год и реализация социальных проектов.

Знаковой для экономического развития юга Минской области стала и модернизация Любанского рыбокомбината. Начал работу новый цех по выпуску рыбных консервов.

Пока это продукция для белорусских потребителей, но в перспективе будет выход на рынок России.  

  

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