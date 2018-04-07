Главная>>Экономика>>Минская область на следующей неделе активизирует весенние полевые работы
Экономика
RSS
Минская область на следующей неделе активизирует весенние полевые работы
Скачать Поделиться

6 Апреля 2018 15:18

Минская область на следующей неделе активизирует весенние полевые работы

Старт посевной сдерживала затяжная зима. В прошлом году техника на поля вышла в середине марта. Хозяйства завершают проверку техники, накапливают семена под сев ранних яровых культур и многолетних трав. Посадка картошки начнется позже зерновых. Но закупка семенного материала активно идет уже сегодня.

В этом сезоне аграрии центрального региона изменят стратегию сева. Сократят площади кукурузы и сахарной свеклы в районах, где их урожайность невысокая. А посевы льна, наоборот, увеличатся.

  

Другие новости

Экономика дня 05.04.2018 21:35 / Экономика Экономика дня
Экономика дня 03.04.2018 21:20 / Экономика Экономика дня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =