Минская область на следующей неделе активизирует весенние полевые работы

6 Апреля 2018 15:18

Старт посевной сдерживала затяжная зима. В прошлом году техника на поля вышла в середине марта. Хозяйства завершают проверку техники, накапливают семена под сев ранних яровых культур и многолетних трав. Посадка картошки начнется позже зерновых. Но закупка семенного материала активно идет уже сегодня.

В этом сезоне аграрии центрального региона изменят стратегию сева. Сократят площади кукурузы и сахарной свеклы в районах, где их урожайность невысокая. А посевы льна, наоборот, увеличатся.