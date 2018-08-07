Минская область держит высокий темп уборочной

Ежедневно обрабатывается около пяти процентов площадей, более 70-ти - уже убрано!

Намолочено почти один миллион семнадцать тысяч тонн. Южные районы - в лидерах.

На первом месте по намолотам - Слуцкий. Его вклад в общий каравай - 106 тысяч тонн. Затем идут хлеборобы из Несвижского - у них более 98 тысяч. В Копыльском районе намолочено почти 78 тысяч тонн зерна.

Самый урожайный по-прежнему - Несвиж - около 45 центнеров с гектара. В тройке лидеров также Дзержинский и Минский районы - здесь примерно 44 и 42 центнера с гектара соответственно.