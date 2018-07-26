Минск наладит двустороннее сотрудничество с Шанхаем

Делегация из района Новый Пудун сейчас с визитом в столице. Среди наиболее перспективных направлений - взаимодействие в сфере ИТ, торговли и инвестиций. Китайская сторона заинтересована в поставках белорусских молочных продуктов и меда. Развивать планируют и сферу туризма - компании двух стран представят свои совместные экскурсионные маршруты. В ближайшее время два города может связать и прямой авиарейс. Кстати, оценить производственный и туристический потенциал Минска представители компаний из разных стран смогут во время первой международной выставки "Импорт Экспо", которая пройдет в Шанхае осенью.

Чень Си, руководитель шанхайской делегации (Китай): "Это наш первый визит в Беларусь, нам очень понравилась ваша страна. Мы планируем наладить образовательный и профессиональный обмен между Минском и Шанхаем. Особенно заинтересованы в сфере туризма - мы надеемся, что много китайских туристов смогут посетить Беларусь".

Осенью города планируют подписать официальные соглашения о сотрудничестве. Тесное взаимодействие свяжет также Московский район столицы и район Шанхая Новый Пудун.