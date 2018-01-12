МИД: Беларусь удовлетворена состоянием сотрудничества с Китаем

12 Января 2018 12:02

Беларусь удовлетворена состоянием сотрудничества с Китаем - об этом заявил глава МИД Владимир Макей в интервью информационному агентству "Синьхуа". Поднебесная является для Беларуси важным стратегическим партнером. За 25 лет взаимодействия стороны достигли тесного сотрудничества в различных сферах и областях. Самым масштабным совместным проектом является Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".

Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси: "Мы хотим сделать парк узловой платформой экономического пояса Шелкового пути, где развивалась бы не только логистическая составляющая, но развивались бы, как я уже сказал, различные инновационные и ориентированные в будущее производства. Это было бы на пользу и Беларуси, потому что укрепляло бы ее торгово-экономический потенциал, и это было бы на пользу в целом всей инициативе экономического пояса Шелкового пути. Я думаю, что у этого парка есть очень хорошие перспективы, и сегодняшние конкретные достижения подтверждают это".

Министр подчеркнул важность наличия нормальных отношений со всеми глобальными игроками и в регионе и во всем мире, отметив при этом значимость России и Евросоюза для Беларуси во всех отношениях - политических, торгово-экономических и гуманитарных.