Межправительственный совет ЕАЭС пройдет сегодня в Санкт-Петербурге

Цифровое развитие стран ЕАЭС, взаимодействие в сферах энергетики и транспорта, промышленная кооперация и таможенное сотрудничество. Премьер-министры России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении обсудят сегодня наиболее важные вопросы Евразийского экономического союза. В Санкт-Петербурге сегодня пройдет межправительственный совет ЕАЭС. Дарья Белоусова-Петровская продолжит.

В этом году межправительственный совет Евразийского экономического союза собирается уже во второй раз. В феврале заседание проходило в Алма-Ате, и вот почти через полгода премьер-министры России, Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана встречаются в северной столице России - Санкт-Петербурге.

На повестке дня около двух десятков важных для союза вопросов. Один из них – создание единой системы транзита грузов по таможенной территории ЕАЭС. Все товары должны быть промаркерованы специальной системой идентификации. Вся информация о них вносится в единый реестр. Это позволит прослеживать их движение, а следовательно, обеспечит равные условия конкуренции, повысит качество товаров, поможет вести борьбу с серым рынком и контрафактом, а также сделает прозрачной систему зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран ЕАЭС и повысит рост собираемости налогов. Еще одна важная задача, которая сегодня стоит перед союзом, - развитие цифровой экономики. Это касается электронной коммерции (торговли), внедрения IT-технологий в транспорте, промышленности и таможенном деле.

После заседания межправительственного совета ЕАЭС запланирована двухсторонняя встреча премьер-министров Беларуси и России - Андрея Кобякова и Дмитрия Медведева.