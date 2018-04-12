Между Беларусью и Азербайджаном высокая степень доверия и взаимопонимания

12 Апреля 2018 19:03

Беларусь и Азербайджан давние партнеры. Регулярные встречи лидеров способствуют продвижению экономического сотрудничества. Страны постепенно преодолевают спад в торговле.

По итогам прошлого года в общей копилке – 160 миллионов долларов. Основа нашего экспорта в Азербайджан – продукция машинпрома, деревообработки, шины, продукты питания, лекарства. Беларусь импортирует из Азербайджана изделия из алюминия, продукцию нефтехимии, машиностроения и сельского хозяйства.

Президентом Алиевым обозначены в качестве приоритетов развитие агросектора и воссоздание востребованных предприятий, которыми некогда славился Азербайджан. И в этом ключе позитивный пример промышленной кооперации двух стран - Гянджинский автомобильный завод. Как раз в начале апреля с его конвейера сошел 10-тысячный трактор.

Результативными стали и прошедшие переговоры вице-премьера Владимира Семашко в Азербайджане. В итоге договорились увеличивать сборку автотехники МАЗ на базе Гянджинского завода и наладить производство автобусов. Перспективны поставки техники Гомсельмаша, не исключено, что будет организована и сборка сельхозтехники. Достигнуты договоренности о проработке перспективных проектов по созданию сборочного производства белорусских лифтов, дизель-генераторов, а также поставок электробусов. Производителей Беларуси и Азербайджана интересует продвижение на рынках третьих стран со своими товарами. Активно развивается и сеть продовольственных магазинов под брендом "Белорусский". Первыми качество наших продуктов оценили бакинцы.

Ответный ход азербайджанцев – свой торговый дом в Минске, который открылся почти год назад. Сейчас у нас работают 58 компаний с азербайджанским капиталом. Беларусь в свою очередь имеет в этой стране около 70 представительств.