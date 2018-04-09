Экономика
10 Апреля 2018 07:11
Масштабная выставка белорусских производителей стартует сегодня в Киеве
Ведущие компании покажут свои разработки в сферах машиностроения, нефтехимии, транспорта, логистики, сельского хозяйства, продовольствия, легкой промышленности и туризма. Программа Made in Belarus включает и презентации предприятий. Ключевым моментом станет конференция "Украина-Беларусь: перспективы сотрудничества". В ней примут участие представители госведомств двух стран, а также Белорусской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты Украины.
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