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Масштабная выставка белорусских производителей стартует сегодня в Киеве
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10 Апреля 2018 07:11

Масштабная выставка белорусских производителей стартует сегодня в Киеве

Ведущие компании покажут свои разработки в сферах машиностроения, нефтехимии, транспорта, логистики, сельского хозяйства, продовольствия, легкой промышленности и туризма. Программа Made in Belarus включает и презентации предприятий. Ключевым моментом станет конференция "Украина-Беларусь: перспективы сотрудничества". В ней примут участие представители госведомств двух стран, а также Белорусской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты Украины.

  

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