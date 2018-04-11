МАРТ: Бизнес Беларуси поддерживает развитие конкуренции в различных отраслях

11 Апреля 2018 15:05

Такие предварительные итоги исследования Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Предпринимателям в анкетах предлагается ответить: много ли похожих производств работает параллельно с ними, изменилось ли их количество за последние три года, готовы ли они осваивать новые виды продукции и рынки продаж. А также есть ли поддержка со стороны госорганов, какие барьеры остаются для развития частной инициативы, в том числе законодательные. Анкеты заполняются без указания юрлица и фамилии респондента. Их анализ - как основа "Программы развития конкуренции". Документ по поручению правительства и при содействии Международной финансовой корпорации планируют подготовить к декабрю.

Алина Гилевич, пресс-секретарь Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Результаты анкетирования показали, что подавляющее большинство, более 80 % респондентов, считают конкуренцию важным фактором в эффективном развитии предпринимательской деятельности. При этом более трети респондентов считают, что действия по развитию конкуренции должны быть прежде всего направлены на меры стимулирующего характера. Это поддержка малого и среднего бизнеса, устранение необоснованных барьеров, совершенствование системы госзакупок".

Учитывая возросшую активность предпринимателей в последние дни и для получения более полной информации по развитию конкуренции, МАРТ продлил исследование до 27 апреля. Анкета с вопросами - на сайте министерства на главной странице.