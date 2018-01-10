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МАРТ Беларуси взяло на контроль исполнение 345-го указа
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9 Января 2018 21:22

МАРТ Беларуси взяло на контроль исполнение 345-го указа

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси взяло на контроль исполнение 345-го Указа "О развитии торговли, общепита и бытового обслуживания", проще говоря, о стимулировании бизнеса на селе.

Ведомство сегодня открыло горячую линию по вопросам применения норм этого документа. Обращаться можно и напрямую к регулятору или в главные управления по областям и Минску в рабочие дни с 8-ми утра до 5-ти вечера.

Как заявили в министерстве, местные органы власти пока недостаточно работают с нормами нового указа. Эту тему поднимал наш телеканал в это воскресенье в "Главном эфире". Позвонив по районным отделам экономики, мы лично убедились - не все владеют в полной мере перечнем льгот и преференций для открытия магазина, кафе или мастерской на периферии. Поэтому сейчас - главное дать понять бизнесу, как именно работает документ.

Также регулятор планирует направить в облисполкомы письма с просьбой разместить на сайтах каждого района, территории которого в списке льготных, сам 345-й указ и комментарии министерства. Напомним, предпринимателям предлагают работать за одну базовую в месяц. А юрлицам - платить только налог на прибыль - 6 %. Уже через два месяца Министерство антимонопольного регулирования и торговли запросит у местных властей первый отчет об открытии новых магазинов и объектов сферы услуг в регионах. 

  

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