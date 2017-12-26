М. Мясникович: Создан прообраз нового мирового финансового центра

24 Декабря 2017 21:10

Декрет Президента Беларуси "О развитии цифровой экономики" стал самой настоящей сенсацией, его уже разложили по полочкам многие ведущие СМИ мира, но об этом чуть позже.

А пока мнение Михаила Мясниковича, который всегда был сторонником развития ІТ-сектора в нашей стране. В интервью "Главному эфиру" он заявил, что в Беларуси создан прообраз нового мирового финансового центра. Председатель Совета Республики, учитывая богатое научное прошлое, с одной стороны, радеет за инновации и как парламентарий видит плюсы для реального сектора экономики.

В чем они заключаются, и следит ли руководитель верхней палаты парламента за курсом биткоина? Узнаем прямо сейчас (видео).