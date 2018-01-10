Лицензирование в Беларуси планируется регулировать единым документом

10 Января 2018 15:00

Сегодня об этом заявили в Минэкономики. Сейчас дорабатывается проект указа. Учитываются предложения от бизнес-союзов. Уже на следующей неделе чиновники будут готовы обсуждать документ с экспертами - вместе со специалистами Администрации Президента и Национального центра законодательства и правовых исследований, чтобы завершить эту работу в максимально сжатые сроки.