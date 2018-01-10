Главная>>Экономика>>Лицензирование в Беларуси планируется регулировать единым документом
Экономика
RSS
Лицензирование в Беларуси планируется регулировать единым документом
Скачать Поделиться

10 Января 2018 15:00

Лицензирование в Беларуси планируется регулировать единым документом

Сегодня об этом заявили в Минэкономики. Сейчас дорабатывается проект указа. Учитываются предложения от бизнес-союзов. Уже на следующей неделе чиновники будут готовы обсуждать документ с экспертами - вместе со специалистами Администрации Президента и Национального центра законодательства и правовых исследований, чтобы завершить эту работу в максимально сжатые сроки.

  

Другие новости

Экономика дня 09.01.2018 21:24 / Экономика Экономика дня
Испытано на селе. Корма 08.01.2018 21:09 / Экономика Испытано на селе. Корма
Ожидания 2018-го Чаканні 2018-га Expectations of 2018 for business and national economy 07.01.2018 21:12 / Экономика Ожидания 2018-го
Экономика дня 04.01.2018 21:20 / Экономика Экономика дня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =