Лимиты на посылки, въездные дьюти-фри и свободные экономические зоны с особым статусом

21 Декабря 2017 15:07

Сегодня в Минске представители Государственного таможенного комитета рассказали об изменениях, которые предполагает новый Таможенный кодекс. Он должен вступить в силу с 1 января 2018 года. Среди возможных нововведений - создание магазинов беспошлинной торговли на въезде в страны ЕАЭС, в том числе и Беларусь. Кроме того, будут пересмотрены лимиты на международные почтовые отправления.

Этим займется Евразийская экономическая комиссия. Беларусь может рассмотреть вопрос о корректировке и на национальном уровне - этот момент предусмотрен в проекте президентского указа о ратификации нового Таможенного кодекса.

Владимир Орловский, первый зампредседателя Государственного таможенного комитета Беларуси: "В новом кодексе устранены существующие в настоящее время в таможенном законодательстве Таможенного союза коллизии и пробелы. Важно отметить, что с самого начала работы над кодексом активное участие принимали представители бизнес-сообщества всех стран ЕАЭС. Это документ прямого действия, в основу которого легли современные стандарты".

В проекте президентского указа также прописаны изменения и по свободным экономическим зонам, для которых намерены упростить правила таможенного регулирования. Предусмотрена возможность создания СЭЗ с особым правовым статусом - "территориальные". Зоны с максимальным упрощением. В Беларуси таких будет две, в России три, в остальных странах союза по одной.