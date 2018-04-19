Леонид Анфимов: Строительство Белорусской АЭС идет в соответствии с графиком

19 Апреля 2018 19:07

Процесс строительства Белорусской АЭС промониторили контрольные службы Беларуси и России. О том, что работа идет в соответствии с графиком, заявил председатель Комитета госконтроля нашей страны. В Минске в режиме видеосвязи состоялась совместное заседание коллегий КГК Беларуси и счетной палаты России.

В начале года ведомства провели совместные контрольные мероприятия, которые показали, что обязательства по межправительственному соглашению о сотрудничестве в строительстве белорусской АЭС в целом выполняются. Проект финансируется своевременно и в полном объеме.

Леонид Анфимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси: "Строительство идет в соответствии с утвержденным графиком. Сбоев, которые бы вызвали серьезные нарекания, нет. На стройке освоено 3 млрд долларов США, из которых 2.5 млрд - это кредитные ресурсы Российской Федерации, выделенные на строительство АЭС. Работы ведутся на 123 объектах 41-й подрядной организацией, из которых 23 подрядные организации - белорусские".

По словам Леонида Анфимова, у КГК нет сомнений, что объект будет введен в срок. А контроль за ходом строительства нацелен на то, чтобы упредить развитие каких-либо негативных ситуаций. И в результате получить безопасную и современную атомную электростанцию.