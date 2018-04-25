Конференция по вопросам местного самоуправления пройдет в сентябре в Минске

25 Апреля 2018 15:14

Детали предстоящей сессии обсудил председатель Совета Республики Михаил Мясникович с директором Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Над темой семинара работали около 4 лет.

Жан-Филипп Бозуль, директор Конгресса местных и региональных властей Совета Европы: "В Совет Европы входит 47 государств-членов. Всех объединяет хартия местного самоуправления. Основной принцип этой хартии – разнообразие как территориального управления, так и законодательства. Для нас важно, чтобы в рамках хартии каждая страна, особенно ее граждане, которые, по сути, и являются нашей первостепенной целевой аудиторией, могли получать пользу и участвовать в процессе принятия решения. Предстоящий семинар позволит нам лучше познакомиться с местным и региональным управлением в Беларуси".

Конгресс состоит из двух палат, куда входят 306 постоянных членов и столько же их заместителей.