Коллекцию одежды "Взгляд в будущее" презентовал Беллегпром в Национальной школе красоты

1 Февраля 2018 19:07

Коллекцию одежды "Взгляд в будущее" сегодня презентовал Беллегпром в Национальной школе красоты. На показе присутствовали глава Администрации Президента Наталья Кочанова, а также руководители белорусских текстильных и швейных предприятий. Гостям показали модели для взрослых и детей: деловые костюмы и платья от белорусских производителей масс-маркета и дизайнеров из тканей "Камволя" и Оршанского льнокомбината. Эти предприятия прошли масштабную модернизацию и в этом году рассчитывают нарастить объемы производства. В частности, по льну на 20 %, а по шерсти - до 70 %.

После показа коллекций одежды швейники и текстильщики обсудили совместную работу. Главное - найти баланс по соотношению цена – качество, чтобы белорусская одежда была доступна для своего покупателя.