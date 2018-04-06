Коллективу лесного ведомства сегодня представили нового руководителя

6 Апреля 2018 12:05

Виталий Дрожжа начинал рабочим в одном из лесхозов. Последние 5 лет возглавлял природоохранный парк "Браславские озера". Главную ценность для нового министра представляют профессионалы, которые переживают и болеют за свое дело. Руководитель лесного хозяйства обратит внимание на необходимость рационального расходования ресурсов, борьбу со свалками, привлечение инвестиций. А в Год малой родины особое внимание - неиспользуемым землям.

Виталий Дрожжа, Министр лесного хозяйства Беларуси: "Главой государства поставлена серьезная задача по развитию этой отрасли. В первую очередь это наведение полного порядка в лесах, начиная от лесного фонда, административных зданий, территорий. В условиях отсутствия экспорта круглой древесины надо наращивать объемы производства продукции с высокой добавленной стоимостью и разбираться с учетом древесины в проведении торгов и убирать все негативные тенденции, связанные с последними коррупционными скандалами".

Лесную отрасль в стране продолжит курировать глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов. Он по поручению Президента поможет новому министру лесного хозяйства оперативнее войти в курс дел.