Количество проверок за прошлый год в Беларуси снизилось более чем вдвое

31 Января 2018 19:02

Но это не должно стать поводом преднамеренно выходить за рамки закона. Итоги работы за минувший год подвели в Комитете госконтроля. Леонид Анфимов подчеркнул, что все нововведения в контрольной и надзорной деятельности направлены на стимулирование и развитие предпринимательства. Практически на треть сокращено количество контролирующих и надзорных органов, имеющих право проводить проверки, предусмотрен переход от плановых проверок к выборочным. Отдельные мероприятия, которые ранее считались проверками, переведены в категорию технического наблюдения. Также введена административная ответственность за грубые нарушения контролеров. Теперь задача проверяющих органов КГК - сработать на упреждение.

Леонид Анфимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси: "Именно от того, насколько сегодня будет эффективно и действенно работать контроль, идя в ногу со временем и не опережая, может, в каких-то вопросах, в консервативном плане, будет зависеть раскрепощение и развитие деловой инициативы в нашей республике".

Также ведомством дополнительно выявлены резервы для снижения себестоимости услуг ЖКХ на 220 миллионов рублей. Большую работу выполнил и департамент финансовых расследований: благодаря его деятельности выявлено свыше тысячи преступлений в экономической сфере, в доход государства обращено более 180 миллионов рублей.