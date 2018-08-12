Китайская корпорация и Белорусская калийная компания заключили 5-летний меморандум о сотрудничестве

Китайская корпорация и Белорусская калийная компания заключили 5-летний эксклюзивный меморандум о поставках гранулированных калийных удобрений. Документ подписали сегодня. Речь - о совершенно новом виде удобрений. Общий объем поставок за пять лет составит 700 тысяч тонн. При этом право заключения ежегодных контрактов, основываясь на актуальной рыночной ситуации, сохраняется. Соглашение будет способствовать активному продвижению и реализации стратегической инициативы "Один пояс и один путь", а также стимулировать развитие торгово-экономических обменов между Китаем и Беларусью.

Примечательно, что подписание меморандума приходится на юбилейный год. В этом году ОАО "Беларуськалий" отпразднует свое 60-летие, а Белорусская калийная компания - первый небольшой юбилей - 5 лет.