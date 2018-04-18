Китай планирует открыть свой рынок для белорусской птицы

19 Апреля 2018 15:11

Первую партию мяса рассчитывают отправить до середины года. Все детали обсуждали сегодня в Минсельхозпроде. Делегация из Китая на этой неделе планирует посетить птицефабрику "Дружба" и агрокомбинат "Дзержинский". По итогам прошлого года Беларусь поставила на рынок Поднебесной сельхозпродукции на 15 миллионов долларов. На этот год уже подписаны контракты на 100 миллионов долларов.

О будущем молочной продукции продолжают говорить сегодня на крупном экспортном форуме, который проходит в Минске. На повестке - поиск новых рынков сбыта, а также продвижение наших товаров. Эксперты сошлись во мнении, что в качестве молочной продукции покупатели не сомневаются, но пробелы остаются в цене и маркетинге.