КГК: Снизить число проверок на предприятиях, при этом не утратив эффективность работы

27 Декабря 2017 15:14

Комитет госконтроля на заседании межведомственного совета предлагает тщательно выбирать, какие именно фирмы нуждаются в особо строгом контроле. А вот по каким параметрам будут проводиться проверки, должна определить специальная комиссия. К 1 февраля критерии оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов должны быть утверждены.

Эксперты полагают: инициатива станет очередным этапом на пути либерализации рыночной среды в Беларуси.