Кент Харстед провел переговоры в Белорусской торгово-промышленной палате

23 Января 2018 19:05

Экономика, сотрудничество в деловой сфере - одно из важных условий безопасности, в том числе, безопасности в Европе. Об этом Кент Харстед заявил уже в ходе переговоров в Белорусской торгово-промышленной палате. Стороны обсуждали, как можно развивать экономическое направление в ОБСЕ.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: "Беларусь интересна, как страна с высоко развитой инфраструктурой, промышленным сектором, который обладает высококвалифицированными рабочими ресурсами, который является открытой дверью на большой рынок Евразийского экономического союза. Господин Харстед, можно сказать, очень позитивно поражен, теми возможностями, которые открывает наш Парк высоких технологий и "Великий камень"

Поскольку Кент Харстед представляет в ПА ОБСЕ Швецию, стороны также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. Как результат - уже в апреле в Беларусь приедет делегация шведского бизнеса.