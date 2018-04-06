К мониторингу ситуации в АПК приступают рабочие группы

4 Апреля 2018 21:01

Уже завтра они начнут свою работу по всей стране.

В их состав вошли представители Комитета госконтроля, Генеральной прокуратуры, МВД и Следственного комитета. Аналогичные группы созданы и в областях. По информации Комитета госконтроля, основной акцент проверяющие сделают на проблемных вопросах, озвученных на республиканском семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли страны.

И, как заверили в госконтроле, рабочими группами будут приниматься меры для устранения выявленных недостатков в максимально короткие сроки.