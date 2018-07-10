Итоги стресс-тестов Белорусской АЭС будут учтены при выдаче лицензии на эксплуатацию станции

10 Июля 2018

Напомним, проверку на соответствие техническим требованиям Европейской группы регулирующих органов по ядерной безопасности наша страна добровольно провела еще в 2016 году. Тогда результаты исследований показали: станция в Островце устойчива к возникновению событий, произошедших, к примеру, в 2011-ом на "Фукусиме". Позитивный характер уполномоченная группа отметила и в этом году. В марте Белорусскую АЭС посетили представители Еврокомиссии, в качестве наблюдателей выступили эксперты МАГАТЭ, России и Ирана.

Ольга Луговская, начальник департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси:

"Как положительная практика отмечено очень интенсивное взаимодействие всех партнеров, участвующих в проверке. Это свидетельствует о том, что все стороны исключительно заинтересованы в результатах обсуждений и рассмотрений. Ну и как факт позитив состоит даже в том, что предложены меры по усилению безопасности. Безопасности мало не бывает. В данном случае это усиление норм безопасности выше требований нормативно-правовых документов". 

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