Итоги стресс-тестов Белорусской АЭС будут учтены при выдаче лицензии на эксплуатацию станции

Напомним, проверку на соответствие техническим требованиям Европейской группы регулирующих органов по ядерной безопасности наша страна добровольно провела еще в 2016 году. Тогда результаты исследований показали: станция в Островце устойчива к возникновению событий, произошедших, к примеру, в 2011-ом на "Фукусиме". Позитивный характер уполномоченная группа отметила и в этом году. В марте Белорусскую АЭС посетили представители Еврокомиссии, в качестве наблюдателей выступили эксперты МАГАТЭ, России и Ирана.

Ольга Луговская, начальник департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси:

"Как положительная практика отмечено очень интенсивное взаимодействие всех партнеров, участвующих в проверке. Это свидетельствует о том, что все стороны исключительно заинтересованы в результатах обсуждений и рассмотрений. Ну и как факт позитив состоит даже в том, что предложены меры по усилению безопасности. Безопасности мало не бывает. В данном случае это усиление норм безопасности выше требований нормативно-правовых документов".