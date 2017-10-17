Экономика
17 Октября 2017 07:03
Итоги социально-экономического развития Беларуси за 9 месяцев сегодня рассмотрят на заседании Президиума Совмина
С основным докладом по этой теме выступит министр экономики Владимир Зиновский. Будут названы цифры по росту ВВП, уровню инфляции, средней зарплате по стране и привлечению инвестиций.
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