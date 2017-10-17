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Итоги социально-экономического развития Беларуси за 9 месяцев сегодня рассмотрят на заседании Президиума Совмина
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17 Октября 2017 07:03

Итоги социально-экономического развития Беларуси за 9 месяцев сегодня рассмотрят на заседании Президиума Совмина

С основным докладом по этой теме выступит министр экономики Владимир Зиновский. Будут названы цифры по росту ВВП, уровню инфляции, средней зарплате по стране и привлечению инвестиций.  

  

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