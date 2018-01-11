"Испытано на селе". Сахарная свекла

10 Января 2018 21:04

Беларусь рассчитывает в этом году заработать на экспорте продовольствия порядка 6 миллиардов долларов. Весомый вклад у м'ясо-молочной отрасли, здесь одни из самых перспективных покупателей - страны Ближнего Востока и Китай. Неплохую прибыль принесут овощи и картофель. Возьмем, например, сахарную свеклу. За сезон в стране собрали свыше 4 с половиной миллиона тонн корней. Причем, большая часть свеклы перерабатывается на заводах Минской области. Кто и как зарабатывает на сладком - смотрите далее в нашей рубрике "Испытано на селе".

Рассказывает Алексей Кондратенко.

Для хозяйства "Агросервис" сахарная свекла - культура стратегическая. Поэтому здесь если и экспериментируют, то только с семенами лучшей селекции и исключительно ради весомой отдачи. К слову, определить вес сахарной свеклы профи могут и на глаз - многие корнеплоды визуально свыше килограмма. В этом году на пользу урожайности пошли летние дожди.

Собранный с полей урожай надолго здесь не задерживается: весь объем принимает Слуцкий сахарорафинадный завод - крупнейший в стране. Сюда же устремляются транспортные потоки и с других регионов.

Фура за фурой, плюс железнодорожные вагоны из Могилевской и Гродненской областей - и так почти круглосуточно. Каждый день на свеклоприемный пункт попадает 17 000 тонн корней.

Сырье в Слуцке принимают до конца декабря - всего в планах миллион 300 тысяч тонн свеклы. В круглосуточном режиме ее перерабатывают в сахар. Все цеха предприятия максимально автоматизированы. Многие процессы поручают роботам. Осваивают и новые виды продукции: так сахарный сироп позволит оптимизировать переработку в межсезонье.

Все 4 белорусских сахарных завода загружены по максимуму. Урожай этого сезона - свыше 4 с половиной миллиона тонн свеклы - на порядок больше прошлогоднего. Это гарантирует не только полное обеспечение сахаром внутреннего рынка, но и дополнительную возможность заработать на экспорте.

Леонид Заяц министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Увеличенный валовой сбор в объеме 325-330 тысяч тонн позволит нам произвести не менее 580 тонн сахара. Из этого 380 тысяч мы закроем внутренние потребности, а 200 тысяч тонн - это экспортный объем, который будет реализовываться за пределы страны и зарабатывать валюту".

Впрочем, и вторичным продуктам сахаропроизводства в Слуцке нашли выгодное применение. Кормовая патока, которой здесь в избытке, станет сырьем для нового дрожжевого завода. В совместное предприятие инвестировали бизнесмены из Германии. Промышленники уверены: для первой партии дрожжей как нельзя лучше подойдет урожай свеклы этого сезона.